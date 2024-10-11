İrfan Can’ın talibi çok!

Geçtiğimiz sezon 18 gol ve 12 asistle çok başarılı olan İrfan Can Kahveci, bu sezon daha az süre almasına rağmen, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sevilla'nın teklifini geri çeviren 29 yaşındaki futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmaması durumunda ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.İrfan Can 2023-24 sezonunda 2874 dakikada (46 maç) ile 62.4 dakika sahada kalma ortalaması yakalarken bu sezon 394 dakikada (11) 35.8 dakikalık ortalama tutturdu.