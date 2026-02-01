İşler karıştı! Lookman Madrid’e yakın

Uzun süredir Ademola Lookman'ın transferine mesai harcayan Fenerbahçe, kulübünün çıkardığı sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşıadı. Atalanta, Nijeryalı hücum oyuncusunun bonservisi için istediği 35+5 milyon Euro'nun 23 milyon Euro'sunu peşin talep etti.
Sarı-lacivertliler reddederken İtalyan ekibinin banka teminatı da verilmesini istediği ve işi yokuşa sürdüğü öğrenildi.
Görüşmeler sürerken Atletico Madrid de devreye girdi. İspanyollar, aynı bonservisi İtalyanlara önerdi ve anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'yi istese de kulübünün baskısına dayanamadı. Kanarya, oyuncuya bonuslarla 9 milyon Euro teklif etmişti. Atletico da yakın bir ücretle işi bitirmek üzere...