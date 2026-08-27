İsmail Kartal’dan olay sözler!

Fenerbahçe
Teknik Direktörü İsmail Kartal
, cesurca oynayıp kazandıklarını söyledi. Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Eleştiri olur ama sürekli aleyhte konuşmalar, olmayan şeyleri olmuş gibi konuşmalar... Bizleri itibarsızlaştırmaçabaları...
Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir. Kendime göre dünyam var ve namuslu, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Beni linçlemek, itibarsızlaştırmaklaFenerbahçe'ye destek olunmaz!
Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız. Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, onlar bunları duysa ne hissederler acaba? Sağlık olsun, ne yapalım? Bizim meslek böyle! Bunlar nasıl Fenerbahçeli anlamıyorum."
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Mete Efendioğlu - Editör