İsmail mi Amrabat mı!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de önemli bir sınavdan geçecek. Kariyerinde Benfica'ya karşı sadece bir yenilgisi olan tecrübeli hoca, zorlu sınava tüm detaylarıyla çalışıyor. 11'ini belirleyen Mourinho sadece ön liberoda İsmail Yüksek ile Amrabat arasında kararsızlık yaşıyor. Ligdeki Kocaeli maçında kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayan Oosterwolde, Benfica deplasmanında 11'e dönecek. Ligde ikinci yarı oyuna giren Szymanski, Portekizli hocanın 10 numara tercihi olacak.