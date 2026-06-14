İstanbul aktarmalı Kosova!

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AZİZ Yıldırım'ın seçim çalışmaları döneminde anlaşma sağladığı Vedat Muriqi'in ne zaman imza atacağı merak konusu. Kosovalı yıldızın dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması heyecan yarattı. Ancak golcü futbolcunun ülkesi Kosova'ya giderken aktarma noktası olarak İstanbul'u kullandığı belirtildi.Geçen sezon İspanya Ligi'nde Mallorca formasıyla 23 gol atan tecrübeli yıldızın bu performansı takımının küme düşmesine engel olamamıştı.