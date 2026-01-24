İşte En-Nesyri’nin tek tek rakamları

En-Nesyri, İtalyan devi Juventus'a kiralandı. Sezon sonuna kadar Torino ekibinde oynayacak Faslı santrforun anlaşma detayları belli oldu. Fenerbahçe'deki performansından etkilenen ve forvet arayışında olan Juventus, 28 yaşındaki futbolcuya teklifte bulundu.İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, F.Bahçe'nin 5 milyon Euro kiralama bedeli alacağını yazarken, kontratta 19 milyon Euro da zorunlu olmayan opsiyon maddesinin bulunduğunu kaydetti.