İşte gerçek golcüler!

Giriş Tarihi: 7.02.2026

Talisca ve Asensio, F.Bahçe’nin bu sezon attığı 70 golün birbirlerine asistleri haricinde 36’sına katkı yaptı ve %52’sine imza atmayı başardı

UĞUR ÇEM
Türkiye Kupası'nda geriden gelerek Erzurum FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de on numaralar Anderson Talisca ve Marco Asensio bu sezon dosta düşmana korku salıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tedrisatında maçı koparan Kanarya'nın silahşörleri, forvet sıkıntısı çekildiği bir dönemde takımı sırtında taşıyor. Sezon başında eleştirilse de sonradan kendini bulan Brezilyalı yıldız Talisca, 19 gol-4 asistle öne çıktı. İspanyol futbolcu Asensio da ağları 11 kez sarsarken 7 de asist yaptı. Kanarya, tüm kulvarlarda rakip fileleri 70 kez havalandırırken muhteşem ikili, birbirlerine verdikleri gol pası haricinde tabelaya 36 gollük katkıda bulundu. Böylece 30 gol-6 asistlik performans gösteren Talisca ve Asensio, F.Bahçe'nin attığı gollerin yüzde 52'sine fayda sağladı ve Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde büyük güç verdi.

