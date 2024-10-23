İşte Kent’in fesih sebebi!

Fenerbahçe'de "Büyük transfer" olarak geçen sezonun başında takıma getirilen ancak beklenen katkıyı veremeyen Ryan Kent ile geçen hafta yollar ayrılmıştı. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu,Sarı-lacivertli yönetim de bu düşünceyi öğrendikten sonra İngiliz oyuncuyla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Haberde; F.Bahe'nin, bir oyuncunun belirli süre kadro dışı bırakılması kuralını ihlal ettiği hatırlatıldı ve yönetimin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.