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Giriş Tarihi: 23.10.2024

İşte Kent’in fesih sebebi!

İşte Kent’in fesih sebebi!
Fenerbahçe'de "Büyük transfer" olarak geçen sezonun başında takıma getirilen ancak beklenen katkıyı veremeyen Ryan Kent ile geçen hafta yollar ayrılmıştı. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İsmail Kartal'ın ardından Mourinho ile de takımdan ayrı kalarak tek başına idman yapmaya devam ettiği için bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi. Sarı-lacivertli yönetim de bu düşünceyi öğrendikten sonra İngiliz oyuncuyla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Haberde; F.Bahe'nin, bir oyuncunun belirli süre kadro dışı bırakılması kuralını ihlal ettiği hatırlatıldı ve yönetimin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.

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İşte Kent’in fesih sebebi!
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