İşte Kocaman’ın teknik kadrosu!

Aziz Yıldırım
'ın Fenerbahçe
başkanlığına seçilmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman
oturacak. Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında prensip anlaşması sağlandı. Resmi imza ve basın toplantısının mazbata töreni sonrası ilk günlerde yapılması bekleniyor. Kocaman'ın ekibinde şu isimler olacak: Dirk Kuyt, Volkan Demirel, Pierre Webo, Selçuk Şahin.
Ayrıca 2 isim daha eklenecek. Kocaman, Oğuz Çetin'e bağlı olarak çalışacak. Anlaşma 1 yıllık olacak. Bu arada Kocaman, 2021 Ekim ayından beri (yaklaşık 4 yıl 8 ay) hiçbir takımda teknik direktörlük yapmadı. Başakşehir'de 29 resmi maça çıktı, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. Daha sonra istifa etti.