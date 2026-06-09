Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İşte Kocaman’ın teknik kadrosu!
Giriş Tarihi: 9.06.2026

İşte Kocaman’ın teknik kadrosu!

İşte Kocaman’ın teknik kadrosu!
  • ABONE OL
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman oturacak. Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında prensip anlaşması sağlandı. Resmi imza ve basın toplantısının mazbata töreni sonrası ilk günlerde yapılması bekleniyor. Kocaman'ın ekibinde şu isimler olacak: Dirk Kuyt, Volkan Demirel, Pierre Webo, Selçuk Şahin. Ayrıca 2 isim daha eklenecek. Kocaman, Oğuz Çetin'e bağlı olarak çalışacak. Anlaşma 1 yıllık olacak. Bu arada Kocaman, 2021 Ekim ayından beri (yaklaşık 4 yıl 8 ay) hiçbir takımda teknik direktörlük yapmadı. Başakşehir'de 29 resmi maça çıktı, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. Daha sonra istifa etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#AYKUT KOCAMAN #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Kocaman’ın teknik kadrosu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA