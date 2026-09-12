İşte kriz böyle çözüldü

Fenerbahçe'de dün çok hareketli bir gün yaşandı. Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal, "Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" diyerek istifasını açıklamıştı. Bu durumdan habersiz olduğunu belirten Başkan Aziz Yıldırım da hemen ardından "Ben onun büyüğüyüm. Görevinin başında. Ben gidene kadar burada kalacak" demişti.

TAKIMI DiRK KUYT ÇALIŞTIRDI

Ancak sabah işler değişti. 65 yaşındaki teknik adam, takımın başında antrenmana çıkmadı ve sarı-lacivertlileri yardımcı antrenör Dirk Kuyt çalıştırdı. Bunun üzerine F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin devreye girdi ancak Kartal'ı ikna edemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim kararım kesindir, asla geri dönmeyeceğim" dedi. Bu gelişmeler, Başkan Aziz Yıldırım'a anlatıldı. Yönetim kuruluyla toplantı yapan Yıldırım, 1.5 saatlik zirve sonrası Kartal ile yola devam etmenin en iyi seçenek olduğunda karar kıldı.

'SANA GÜVENiYORUZ, ARKANDAYIZ'

Daha sonra da İsmail hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne takımı çıkardığını, eleştirilere aldırmaması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz, arkandayız" dedi. İsmail Kartal da görevine devam edeceğini bildirdi. F.Bahçe kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın (bugün) saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir."

DETAY

Murat ÖZBOSTAN

Fenerbahçe için dün gerçekten çok zor geçti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan gelişmelerde futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın sadece kendisiyle değil, eşi ve çocuklarının da bulunduğu Anadolu Kavağı'ndaki evinde hepsiyle bir araya geldi. Bu buluşma iki saat sürdü. Çetin, göreve dönmesini isterken, "Hocam bütün camia senin yanında. Hepimiz seni çok seviyoruz" dedi. Kartal buna yanaşmadı. Ne olduysa yönetim kurulu toplantısından sonra oldu. Tüm yönetim, "Hoca değiştirmek bize hiçbir fayda getirmez. Yabancı ise hiç olmaz" diyerek başkana "Kartal'la devam etmeliyiz" şeklinde düşüncelerini ilettiler. Saat 19.00'da İsmail Kartal kulübe giriş yaptı. Uzun bir görüşme oldu. İki taraf da birbirlerine açık açık düşüncelerini söylediler. Ve daha sonra ikna olan Kartal 'yola devam' dedi. Saat 20.35'te de resmi açıklama yapıldı. Bugün Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin saat 11.30'daki idmana gidip oyuncular ve Kartal'la bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Yıldırım ile Kartal'ın beraber fotoğraf vererek camiaya "Bu kriz bitmiştir" mesajını aktarması bekleniyor.



ANALİZ

Ömer ÜRÜNDÜL

'Beni zor durumda bırakma' demiştir

Bizde sosyal medya ya da basında eleştiriler çoğu zaman yanlış ve de ağır oluyor. Bunlar da doğal olarak insan psikolojisinde rahatsızlık yaratıyor. Mesela Asensio ve Talisca hayranları, küçük düşürücü eleştiriler yapıyorlar ama hiç bakmıyorlar ki Asensio'nun yürüyecek hali bile yok. Ben de İsmail Kartal'ı hata görürsem eleştiriyorum ama hiçbir zaman şahsına yönelik sert ifadelerim olmuyor. Zaten hiçbir teknik adam için de olmamalı. Bunun dışında yönetim ile arasında yaşanan başka bir olay var mı, açıkçası benim özel bir duyumum yok. Ancak Kartal'ı ağır eleştirenlere şunu söylemek gerek; 18 sene sonra F.Bahçe, 3 elemede rakiplerini geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Sonra da kendisinden her bakımdan üstün Roma'ya karşı da çok başarılı bir mücadele ile galibiyeti kaçırdı. Örneğin; Beşiktaş maçında da İsmail'i oynatmayarak hata yaptı, ben de kendisini eleştirdim. Bunlar normal şeyler. İsmail Kartal dün gündüz bölümünde istifasında ısrar etti. Sinirsel olarak çok yıprandığını, sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Ama akşam Aziz Yıldırım ile yaptığı bire bir toplantı sonrası göreve döndü. Ben bu dönüşü şöyle yorumluyorum: Başkan Aziz Yıldırım, kendisine mutlaka şöyle dedi: Bak ben seni takımın başına getirdim, maçtan sonra da kesin bir ifadeyle 'Ben olduğum sürece İsmail Kartal bir yere gidemez' dedim. Onun için beni bir ağabey olarak biliyorsun, zor durumda bırakma. Ve de Kartal göreve döndü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör