İstemediğin bir adamı asla almam

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, dün teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşme gerçekleştirdi. Transfer planlaması yapılırken taraflar, listedeki oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Saran'ın, İtalyan hocanın veto ettiği hiçbir ismi almayı düşünmediğini ilettiği kaydedildi. Fenerbahçe Başkanı, Tedesco'ya "Benim için senin planların ve sözlerin çok önemli. Senin oyun felsefene ve bakış açına uyacağız. Senin istemediğin, onay vermediğin bir oyuncuyu takıma dahil etmeyeceğim. Ekibime ve sana çok güveniyorum. Birlikte planlamalarımızı doğru yaparsak ikinci yarıya çok daha iyi başlayıp tüm kulvarlarda kupa kaldırabiliriz" dedi.

Ali Koç'tan Saran'a ziyaret

F.BAHÇE'NIN eski başkanı Ali Koç, halefi Sadettin Saran'ı dün ziyaret etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, nezaket ziyareti yapıldığı belirtilirken Fenerbahçe'nin bugünü ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.