İyi ki kontrat uzattım

Giriş Tarihi: 4.05.2026

Brezilyalı yıldız, ülkesinden gelen teklifleri reddedip, sarı-lacivertli takımda kalarak en doğru kararı verdiğine inanıyor

G.Saray derbisinde penaltı kaçırıp, Başakşehir karşılaşmasında hat-trick yapan Talisca, kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Daha önce bir sezonda en fazla 25 gol kaydeden Brezilyalı, bu performansını geride bırakarak 27 gole ulaştı ve kişisel rekorunu kırdı. 32 yaşındaki oyuncu yakın çevresine Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu dile getirirken uzun yıllar kalmak istediğini ifade etti. Ülkesinden gelen teklifleri geri çeviren Sambacı'nın İstanbul'daki yaşamından memnun olduğu öğrenildi. Ayrıca Talisca, "Taraftar beni, ben de onları seviyorum. Sözleşme uzatma konusunda ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum'' ifadelerini kullandı.
