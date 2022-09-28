Jesus talepkâr bir hoca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, kulüp televizyonunda katıldığı programda Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuştu."Hazırlıklar yoğun ve sert geçiyor. Milli takıma gitmeyen oyuncular antrenmanlarda yüzde yüzünden de fazlasını veriyorlar ki kaldığımız yerden devam edelim.Dolayısıyla bu maça hazırdan da fazlasıyım. Takım ruhu olan güzel bir ortam yarattık.Bazen yapılmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda veya sahada yapmamanız gereken bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Bu yüzden maçı yaşayarak izliyor. Biz bu duruma alıştık."