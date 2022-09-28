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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Jesus talepkâr bir hoca

Jesus talepkâr bir hoca

Arao, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının çok yoğun ve sert geçtiğini söyledi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, kulüp televizyonunda katıldığı programda Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuştu. İşte öne çıkanlar: "Hazırlıklar yoğun ve sert geçiyor. Milli takıma gitmeyen oyuncular antrenmanlarda yüzde yüzünden de fazlasını veriyorlar ki kaldığımız yerden devam edelim. Ben ve benim gibi Türkiye'de ilk derbisini oynayacak oyuncular için bu önemli. Buraya gelmeden önce Alex de Souza burada oynanan derbilerin önemini anlattı.

TAKIM RUHU VAR
Dolayısıyla bu maça hazırdan da fazlasıyım. Takım ruhu olan güzel bir ortam yarattık. Jesus çalıştığım teknik direktörler arasında en iyisi. Kendisi çok talepkâr bir teknik direktör. Bazen yapılmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda veya sahada yapmamanız gereken bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Bu yüzden maçı yaşayarak izliyor. Biz bu duruma alıştık."

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Jesus talepkâr bir hoca
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