Jesus talepkâr bir hoca

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, kulüp televizyonunda katıldığı programda Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuştu. İşte öneçıkanlar: "Hazırlıklar yoğun ve sert geçiyor. Milli takıma gitmeyen oyuncular antrenmanlarda yüzde yüzünden de fazlasını veriyorlar ki kaldığımız yerden devam edelim. Ben ve benimgibi Türkiye'de ilk derbisinioynayacak oyunculariçin bu önemli.Buraya gelmeden önceAlex de Souza buradaoynanan derbilerin öneminianlattı.
TAKIM RUHU VAR
Dolayısıyla bu maça hazırdan da fazlasıyım. Takım ruhu olan güzel bir ortam yarattık. Jesusçalıştığım teknik direktörlerarasında en iyisi.Kendisi çok talepkârbir teknik direktör. Bazen yapılmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda veya sahada yapmamanız gereken bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Bu yüzden maçı yaşayarak izliyor. Biz bu duruma alıştık."