Jonathan David ilk sırada!

Fenerbahçe, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına düğmeye bastı. Bir yandan Victor Osimhen için girişimde bulunan sarı-lacivertliler, bu transferin zorluğunu hesaba katarak bir yandan da geniş bir golcü listesi hazırladı. Sezonun bitimiyle Edin Dzeko'nun ayrılacak olmasının yanı sıra beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin gönderilmesi düşünülüyor. Çok iyi bir santrforu kadrosuna katmakta kararlı olan yönetimin, listede ilk sıraya yazdığı isim Lille'de sözleşmesi sona erecek Jonathan David… 5 sezonun ardından Fransız ekibindeki kariyerine bedelsiz olarak son verecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçeli yetkililer, menajerine mesaj gönderdi.

VLAHOVİC VE MATETA DA LİSTEDEKİ İSİMLER

Kanadalı yıldızın İnter ile anlaştığı haberleri İtalya'da manşetlere taşınsa da sarı-lacivertli kulübün transferde devreye girerek oyuncuyu ikna etmek için pres yapmayı hedeflediği kaydedildi. Bu arada listede ikinci sırada Juventus'tan Dusan Vlahovic bulunuyor. Deneyimli forvet için 40 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor. 3. sırada ise Fransız yıldız Mateta var. Önümüzdeki sene sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Fenerbahçe, Crystal Palace ile temaslara başlayacak.