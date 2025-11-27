Kadıköy boğası!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin eksiği çok ama taraftarı var. Sarı-lacivertliler bu sezon evinde kaybetmedi. Kadıköy'deki 10 resmi maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarılacivertlilerin saat 20.45'te başlayacak zorlu mücadelede de en büyük kozu, tribünleri dolduracak taraftarı olacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Ferencvaros puan cetvelinin 3. sırasında yer alıyor. Temsilcimiz ise 7 puanla 15. durumda. Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred cezalı, Çağlar ile Szymanski sakat oldukları için kadroda yer alamayacak.