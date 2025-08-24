Kadıköy’de ışık saçtı!

Ligde ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, rotayı Benfica'ya çevirdi



BROWN GEÇEN SEZONUNU YAKALADI

Yeni transfer Archie Brown, ne kadar faydalı bir transfer olduğunu gösterdi. Sarı-lacivertli formayla 5. maçında 2. golünü atan İngiliz sol bek,, 2 de asist gerçekleştirdi. Toplamda 4 gollük katkı veren oyuncu, daha dönemin başında geçen sezon Gent'teki (3 gol-1 asist) performansını yakaladı.





TALİSCA MORAL BULDU!

Geçen hafta Göztepe maçında son anlarda kaçırdığı penaltı ile Fenerbahçe'nin galibiyet şansını harcayan Anderson Talisca, dün ağları sarsarak kendine geldi. İlk 11'de sahaya çıkan ve özellikle ilk yarıda bulduğu her fırsatta şut denemesinde bulanan Sambacı, 66. dakikada Oğuz Aydın'ın ortaladığı topta kafayla fileleri sarstı. 84. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Brezilyalı yıldız, alkışlarla kenara geldi.



KAPTANDAN SEVGİLERLE

Çağlar'ın asistinde kafasıyla ağları sarsan kaptan Milan Skriniar, bu sezon siftah yaptı. Bonservisiyle geldiği sarı-lacivertlilerde toplamda dördüncü golünü kaydederken, bunların ikisini kafayla filelere yolladı.

ASİST'AN ÇAĞLAR

Bu sezon ilk kez forma giyen ve ilk 11'de şans bulan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de üçüncü asistini yaparken gözlerin de pasını sildi. Hırslı oyunu ve çalımlarıyla dikkat çeken milli stoper, kariyerinde ise toplamda 5. gol pasını verdi.

16 YIL SONRA İLK GOL

KADIKÖY'DE dün Fenerbahçe karşısına çıkan Kocaelispor, Süper Lig'e dönüşünün ardından Bruno Petkovic'in ağları havalandırmasıyla tarihi bir an yaşadı. Yeşilsiyahlılar, Hırvat santrforun frikikten İrfan Can Eğribayat'ı avlamasıyla 16 yıl, 2 ay, 4 hafta, 2 günün ardından Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Körfez ekibinin en üst klasmanda son golü, 24 Mayıs 2009'da Taner Güller'in Başakşehir'e attığı gol olmuştu.



KANARYA RAKAMLARLAEZDİ

FENERBAHÇE, Kocaelispor'a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Geçen hafta Göztepe maçında üretkenlikte sıkıntı çeken sarı-lacivertliler, dün 21 şutta 7 isabet bulurken ağları 3 kez havalandırdı. 324 başarılı pasla %83 başarı tutturdu. 20 orta yaparken 6 isabet buldu. Rakipten 24 top çalan F.Bahçe, sadece 3 top kaybı gerçekleştirdi. Rakibine karşı 44 defa ikili mücadelede üstünlük sağladı.