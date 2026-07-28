Kadın futboluna 5 kişilik komite

F.Bahçe ile kadın futbol takımının sponsoru arsaVev arasındaki yeni işbirliği modelinin tanıtımı yapıldı. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katıldığı basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer ve Feridun Geçgel ile Fenerbahçe arsaVev İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve İcra Kurulu Üyesi Cem Ergüven tarafından iki marka arasındaki işbirliğinin detayları açıklandı. Önder Fırat, "Bu işbirliğimizlekadın futbol şubemizde bir icra komitesi oluşuyor.5 kişilik komite sadece maddi değil, sportifsorumluluk ve yetkiyle kadın futbol şubesiniyönetecektir. Anlaşmamız 1 yıllık. Başkanımız kulübün kazandığı gayrimenkullerin satılmasından yana değil. Değerlendirme olabilir. Hiçbir gayrimenkulün kulübün bünyesinden çıkmasını istemiyor. Kulübe tam tersi yeni şeyler kazandırmak istiyor" diye konuştu.



BAŞKANA NAZAR BONCUĞU

arsaVev İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, maddi ve sportif olarak kadın takımının yanında olduklarını söyledi. İmza töreni sonrası F.Bahçe Başkanı Yıldırım'a nazar boncuğu hediye etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör