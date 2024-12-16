Kafaya ‘VAR’ uyarısıyla kırmızı

İlk yarının sonlarına doğru Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında yaşanan tartışmanın ardından saha bir anda karıştı. Ba, kafa atarak Dzeko'nun kaşını patlatırken iki takımın oyuncuları birbirine girdi.VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen Ergün, Ba'nın yanına giderek direkt kırmızı kart çıkardı. Senegalli futbolcu, kenara gelirken takım arkadaşlarıyla da tartıştı.