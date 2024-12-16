Kafaya ‘VAR’ uyarısıyla kırmızı

İlk yarının sonlarına doğru Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında yaşanan tartışmanın ardından saha bir anda karıştı. Ba, kafa atarak Dzeko'nun kaşını patlatırken iki takımın oyuncuları birbirine girdi.
Hakem Ozan Ergün; Amrabat, Opoku ve Deniz Türüç'e sarı kart gösterdi ancak Ba'yı es geçti.
VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen Ergün, Ba'nın yanına giderek direkt kırmızı kart çıkardı. Senegalli futbolcu, kenara gelirken takım arkadaşlarıyla da tartıştı. Bu esnada Dzeko'nun eliyle bay bay işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.