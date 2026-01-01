Kaleci İrfan Can Polonya yolcusu

Kaleci rotasyonunda Ederson ve Tarık'ın ardından üçüncü sıraya gerileyen İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılıyor. 27 yaşındaki deneyimli eldiven, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor. İrfan Can'ın, Polonya'nın köklü kulüplerinden Legia Varşova ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi de transfere yeşil ışık yaktı. Tarafların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis kazanması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe ile bu sezon çıktığı 6 resmi maçta kalesinde 7 gol gördü.