Kanarya çeyrek altını kaptı

Ligde zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler, gözünü pazar günkü Antalya maçına dikti

2025'TE COŞTU

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri, Gaziantep deplasmanında 1 gol-1 asistle iş başındaydı. Sarı-lacivertli formayla kupada 4. golünü atarken 38. resmi maçında 25 gol-4 asistle 29 gole katkı verdi. Faslı yıldız, 2025 yılında tam anlamıyla patlama yaşadı. 14 karşılaşmada 16 gol-2 asiste ulaştı.





CİLALA-PARLAT

İrfan Can Kahveci'nin soldan gelen ortasında mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderen En-Nesyri, kupada oynadığı 3 maçta da golünü attı. Tüm takım arkadaşları Faslı yıldızı kutlayıp, onunla büyük sevinç yaşadı. Mert Hakan Yandaş da arkadaşının kramponunu sildi ve başarısını taçlandırdı.

BABAM İÇİN!

Livakovic'in sakatlığı ile eldivenleri alan İrfan Can Eğribayat, Hırvat kaleci düzelmesine rağmen kaleyi korumaya devam ediyor. İrfan Can konuyla ilgili olarak, "Bu hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide rekabet var. Gruptan lider çıkmak evimizde oynamak için önemliydi" dedi. Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi Volkan Demirel'in kendisi için söylediği "Birinci kaleci olur" sözleri içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Yakın zamanda ikimiz de babamızı kaybettik. Birbirimizi teselli ettik. Bana 'böyle devam et' dedi. Ben de hem babamı hem de taraftarımızı gururlandırmak için oynuyorum."

KARİYER REKORU

En son Sevilla ile 2020-21 sezonunda 52 resmi maçta 24 gol atan En-Nesyri, dün G.Antep'te 25. golünü kaydedip kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.