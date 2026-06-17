Kanarya hava atacak!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini bitirirken forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Guirassy ile anlaşan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıklarında vites yükseltti. Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanan F.Bahçe bir yandan da transfere hız verdi. Pazarlıklarda titiz davranan sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi transferini sonuçlandırırken Serhou Guirassy için de son aşamaya geçti. Oyuncu ile her konuda anlaşılırken bonservis için görüşmeler hızlandı. Gineli oyuncu için Borussia Dortmund 40 milyon Euro bonservis beklerken F.Bahçe yönetimi ise bunu bonuslarla 30 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. 1.94'lük Vedat Muriqi'in yanına 1.87'lik Serhou Guirassy'yi de eklemek isteyen yönetim, sezona iki dev forvet ile başlayıp öncelikle Süper Lig'de fark yaratmanın peşinde.

Guirassy kimdir?

Yaş: 30

Doğum yeri:

Arles-Fransa

Ülke: Gine-Fransa

Boy: 1.87

Mevki:

Forvet-santrfor

Kulüp:

B.Dortmund

Kontrat:

30 Haziran 2028

Piyasa değeri:

32 milyon Euro

Muriqi kimdir?

Yaş: 32

Doğum yeri:

Prizren-Kosova

Ülke: Kosova-

Arnavutluk

Boy: 1.94

Mevki:

Forvet-santrfor

Kulüp: Mallorca

Kontrat:

30 Haziran 2029

Piyasa değeri:

4.5 milyon Euro



B PLANI MATETA

Sarı-lacivertlilerin alternatif planı da hazır. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer forvet ise Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace forması giyen Fransız golcünün 1 sezon daha kontratı bulunuyor. İngiliz kulübü, oyuncu için 25 milyon Euro bonservis talep etti. Görüşmeler sürerken 29 yaşındaki futbolcunun ise yıllık 7-8 milyon Euro seviyesindeki maaş teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Guirassy transferinde istenilen sonucun alınamaması halinde sarı-lacivertliler rotasını 1.92'lik Mateta'ya çevirecek.



RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri bugün belli olacak. Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakipleri, Benfica (Portekiz), V.Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), M.Tel Aviv (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (G.Kıbrıs), Paok (Yunanistan), Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan) eşleşmesinin galibi, Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda) eşleşmesinin galibi olacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Fenerbahçe'nin ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in de rakipleri bugün belirlenecek.