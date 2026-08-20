Kanarya’da 3 ayrılık birden!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

YABANCI kontenjanını düşürmeye çalışan F.Bahçe, dün 3 oyuncusunu gönderdi. Beklentileri karşılayamayan, İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye 24.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Sarılacivertlilerin Hollandalı futbolcusuChampionship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. İngiltere temsilcisi, oyuncunun 1.4 milyon Euro'luk yıllık maaşının tamamını karşılayacak. Ayrıca takıma 2023 yılında katılan, hiç oynamadan İtalyan takımı Frosinone Calcio'ya gitti.