Kanarya’da 3 ayrılık birden!

YABANCI kontenjanını düşürmeye çalışan F.Bahçe, dün 3 oyuncusunu gönderdi. Beklentileri karşılayamayan Sidiki Cherif
, İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye 24.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Sarılacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba,
Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. İngiltere temsilcisi, oyuncunun 1.4 milyon Euro'luk yıllık maaşının tamamını karşılayacak. Ayrıca takıma 2023 yılında katılan Omar Fayed
, hiç oynamadan İtalyan takımı Frosinone Calcio'ya gitti.
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Mete Efendioğlu - Editör