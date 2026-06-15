Kanarya’da Kocaman gün

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, bugün çok önemli bir toplantı yapacak. Birinci gündem maddesi ise teknik direktör. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Aziz Yıldırım kendi imzasıyla yayınladığı açıklamada daha kimseyle anlaşmadıklarını, medyanın bu konuda yanlış haberler yazdığını söylemişti. Camianın genel beklentisi şu anda Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği yönünde fakat özellikle sosyal medyadan gelen eleştiriler nedeniyle geçen hafta frene basan başkan Yıldırım bugünkü toplantıda konuyu yönetici arkadaşlarını açacak.

TAKIM PLANLAMASI MASAYA YATIRILACAK

Yapılacak oylama sonucunda, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Kocaman ile beraber Oğuz Çetin ve eski futbolculardan oluşan bir heyet de takım için çalışacak. Bugünkü toplantının ardından teknik direktör konusunda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Ayrıca, gelecek sezonla ilgili takım planlaması masaya yatırılacak. Sarı-lacivertli yönetimin toplantıda, görev bölümü yapacağı da öğrenildi.

CENGİZ'DEN SARI-LACİVERT PAYLAŞIM

F.Bahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla çalışma yaptığı anları paylaştı. Bu gelişme Cengiz'in F.Bahçe'ye geri döndüğü şeklinde yorumlandı.