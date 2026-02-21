Kanarya’nın iki yüzü

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin oynadığı kötü futbol taraftarını üzdü. Sarılacivertliler, bu sezon Süper Lig'deki namağlup serisini ve oyunu sürklase ettiği başarısını Avrupa'ya taşıyamadı. Türkiye'de tabelada geriye düştüğü maçları lehine çeviren Tedesco'nun takımı, uluslararası arenada bu tablonun tam tersini gösteriyor. Ligde dezavantajda bulunduğu 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, hanesine 14 puan yazdırdı. Ancak Kanarya, Kupa 2'de 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken 1'ini eşitlikle bitirerek grup fazında 8 puan yitirdi, eleme aşamasında da son 16 turunu Kaf Dağı'nın ardında bıraktı. Bu süreçte rakiplerine sadece 2 golle karşılık verebildi ve kalesini 8 kez düşürdü.



AVRUPA'DA LEHİNE ÇEVİREMEDİĞİ MAÇLAR

Dinamo Zagreb (d) 3-1

Ferencvaros (d) 1-1

Aston Villa 1-0

Nottingham Forest 3-0