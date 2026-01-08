Kanarya’nın ikinci bombası! Derbide kadroda!

Anthony Musaba transferiyle hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Hollandalı kanat oyuncusunun Süper Kupa yarı finalinde ortaya koyduğu performans sonrası Matteo Guendouzi'yi de finale yetiştirmek için iştahlandı. Musaba'nın iki asistle imza atması, Lazio'dan alınan oyuncunun da finalde direkt kadroya girebileceği inancını artırdı. F.Bahçe yönetimi transferde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi için çalışmalarına hız verdi. İtalyan ekibi, Fas asıllı Fransız orta sahası için Fenerbahçe'nin bonuslar dahil toplam 30 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.

SÖZLEŞMESİ 4.5 YILLIK OLACAK

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 4.5 yıllık olacak. Guendouzi, bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelecek. Dün Lazio ile son maçına çıkan ve ilk 11'de olan futbolcu, İstanbul'daki kariyerine Süper Kupa finaliyle başlamak istediğini yönetime bildirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco da çok istediği oyuncuya görev vermek için sabırsızlanıyor. Tecrübeli futbolcu, cumartesi günü kadrodaki yerini alacak. Hatta takımla idmana çıkması durumunda Fransız orta saha oyuncusunun ilk 11'de başlama ihtimali de bir hayli yüksek görülüyor.

F.BAHÇE'DEN yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazanacak, Matteo Guendouzi, 30 milyon Euro'yu bulan bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi arasına da girecek. Kulüp rekoru 22,5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu'na aitti. Onu 19,5 milyon Euro ile En-Nesyri, 18 milyon Euro ile Nene ve 15 milyon Euro ile Cengiz Ünder takip ediyor.



SZYMANSKİ FRANSA YOLCUSU

Guendouzı'nin transferi Sebastian Szymanski'nin ayrılığını hızlandırdı. Fenerbahçe, Fransa Lig 1 temsilcisi Rennes ile pazarlıklara başladı. 26 yaşındaki futbolcunun da ikna olması halinde imzalar atılacak ve sarı-lacivertli kulüp çift rakamlı bir bonservisi kasasına koyacak. 2023-24 sezonunda Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservisle alınan Szymanski, ilk yılında 55 maçta 13 gol-19 asistlik performansla gönülleri fethetmişti. Bu sezon 25 maça çıkıp 1 gol-2 asistle oynadı.