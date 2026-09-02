Kanatta oynayan 10 numara

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra adını yazdıran F.Bahçe, Süper Lig'de 13 yıla çıkan özlemi de bitirmek istiyor. Yönetim, 10+4 kuralını da göz önünde bulundurarak transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala son kozlarını oynuyor. Çalışmalarla ilgili sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer'den önemli açıklamalar geldi. Durumu en çok tartışılan isim olan Talisca'yı alkışlarla göndereceklerine vurgu yapan Kamer şunları söyledi:

SIKINTILI SAKATLIK YAŞAMADIK

"Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamamızı tamamlamış olacağız. Talisca'yı da alkışlayarak uğurlayacağız. Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışındayız. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda oralarda kullanabileceğimiz oyuncular var. Üç günde bir maçlar olacak, kolay bir takvim değil. Bizi sıkıntıya sokacak sakatlıklar yaşamadık. Asensio'nun yokluğu sorundu. Çok önemli bir oyuncu bizim için. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır."

AMELİYAT OLDU ARALIK BAŞI DÖNECEK

CİHAN Kamer, Oosterwolde'nin ameliyat geçirdiği bilgisini verip şöyle konuştu: "Roma'ya transferi gerçekleşmedi. Onu da kadromuzda değerlendireceğiz. Sadece yapabileceğimiz 23 yaş altı çalışmamız var. Transfer sezonu bu hafta bitiyor. 1-2 gün içinde genç 23 yaş altı oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil. Samsun maçında gördünüz Oğuz (Aydın) ön plana çıktı. Tüm oyuncularımız ön plana çıkacak." Bu arada Finlandiya'da sol bacak arka adalesinden ameliyat olan Oosterwolde, sosyal medya hesabından "Aralık başında görüşürüz" dedi.

BİZİM STADIMIZA KÜFÜR GİRMEYECEK

KAMER, Beşiktaş derbisi ve Roma maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu: "Stadımızın hınca hınç dolacağını biliyoruz fakat Samsunpsor maçında yaşadığımız üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum. Sayın başkanımız karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Severiz sevmeyiz ama Samsun'da gayet güzel karşılandık, ağırlandık. 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza yakışmıyor. Başkanımız bu konuda kararlı. Stadımıza küfür girmeyecek."

ÖNCE U23 SONRA CAN!

F.BAHÇE, U23 kontenjanını değerlendirmek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, ofansif özellikleri ön plana çıkan genç bir yeteneği kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesinde Artur Avom, Breno Bidon, Andre ve Moriba gibi genç ve potansiyelli isimler bulunuyor. Orta saha takviyesi için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçeyi gözden çıkaran sarı-lacivertliler, genç futbolcu transferini gerçekleştirmesi halinde onu hem 10 numara hem de sol kanatta alternatif olarak değerlendirmeyi planlıyor. Frankfurt'tan Can Uzun transferinin gerçekleşmesi durumunda ise F.Bahçe, iki farklı pozisyondaki rotasyonunu aynı oyuncuyla güçlendirmiş olacak.



TFF'YE TEŞEKKÜR

KAMER, kadroyu oluştururken bir yandan da geçmişten gelen yükler olduğunu belirtip, "10+4 kuralının geleceğini bile bile önlem alınmamış. 9-10 tane satış yapacağımız bir kadroyla karşılaştık. Federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Türkiye ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli katkı sağladılar. Bu son değişiklikle elde kalan oyuncular lisanslanabilecek ve Türkiye Kupası'nda, UEFA'da yer alabilecek. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi. Kontratımız var, bütün bedelleri alacağız, istediğimiz yere de gideceğiz diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu" dedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör