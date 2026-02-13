"İsrafı sevmez, yemeğin her lokmasına değer verir"

Fenerbahçe'ye transferi devlet büyükleri tarafından çözülen N'Golo Kante'nin futbol kariyerini, başarılarını herkes biliyor… İyi bir Müslüman olduğu, alçakgönüllülüğü, mütevazılığı zaten davranışlarından okunuyor. Türkiye sevgisinde Paris'te yaşayan Sivaslı Türk dişçisinin etkisi de hep gündemdeydi… SABAH Spor olarak Kante'nin dişçisi ve yakın dostu Gökhan Çağrıcı'ya ulaştık. Ona Fransız yıldızın bilinmeyenlerini sorduk. İşte 10 yıllık arkadaşlıktan sayfamıza yansıyanlar: Kante 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer sohbet ederiz. Beni aradığında aile bireylerinin hatırını tek tek sorar hatta bahçemizdeki tavukları, Aslan adındaki Kangalımızı da sorar. Onun bu kadar ilgili olması, ince düşünmesi zaten nasıl bir insan olduğunu anlamaya yeter.



SUYU BİLE BİR HAFTA SAKLIYOR

Kante'nin nasıl bir insan olduğunu yaşadığım bazı olaylarla daha net anlatabilirim. İsrafı hiç sevmez. Bir gün Fransa'dan Antalya'ya giderken uçakta bize su verildi. Bir hafta sonra Paris'e tekrar döndüğümüzde havaalanında çantasından şişeyi çıkardı. 'Bu bir hafta önce verilen su değil mi?' diye sorunca 'Evet atmak istemedim"dedi. Şaşırdığımı görünce de 'Her damlası kıymetli' diye ekledi. Yine bir gün restorana yemeğe gittik. Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana "Birlikte yer miyiz?" diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyledim. Yemekler geldiğinde pilav yoktu. 'Neden istemedin' diye sorduğumda 'Bitiremeyeceğim diye korktum. Onun için istemedim' yanıtını verdi.

ESPRİYDİ GERÇEK OLDU

Ailecek F.Bahçeliyiz. Bir araya geldiğimizde hep "Ne zaman F.Bahçe'ye geleceksin?" esprisi olurdu. Hayal gibiydi ama gerçek oldu.

AZ AMA ÖZ KONUŞUR!

Gerçekten mütevazıdır. Az konuşur ama davranışlarıyla bazen insana tokat gibi ders verir. Gençlerbirliği maçından sonra tüm basın mensuplarına tek tek açıklama yapmasına hiç şaşırmadım. Çocuklara karşı da hassastır. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırdığını hiç görmedim hatta bazen oturur yarım saat onlarla sohbet eder. Buna çok şahit oldum.

TRANSFERDE DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİYDİ

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Kante'nin yanındaydım. Arabistan'daki transfer görüşmeleri bazen sabah 4'e kadar sürdü. Bu zorlu süreçte Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın dürüstlüğünden etkilendi. Onların dik duruşu Kante için önemliydi. Bu da transfer kararında etkili oldu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu.

UNO'DA HILE YAPAR!

Bir araya geldiğimizde UNO (stratejik bir kart oyunu) oynamayı çok severiz. Ama bana göre Kante'nin hayatındaki tek olumsuz şey (gülerek) UNO'da kazanmak için hile yapması olabilir