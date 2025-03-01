Kariyerinin en iyisi

Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de kariyerinin zirvesine ulaştı. Sarılacivertli formayla toplamda 25 gol kaydeden 27 yaşındaki yıldız, henüz şubat ayında en golcü sezonunu gördü.
Mourinho'nun da as kadroya yazdığı ilk isimlerden olan En-Nesyri, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla göz doldurdu. İspanyol medyasında da Sevilla'nın bonservisiyle satmış olması, pişmanlık olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe taraftarları, bu müthiş performansa kayıtsız kalmayarak oyuncusuna övgüler yağdırırken şampiyonluk yolunda büyük bir umut taşıyor.
En-Nesyri, bu form grafiğiyle Avrupa devlerinin de yakın takibinde bulunuyor.