Kariyerinin en iyisi

Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de kariyerinin zirvesine ulaştı.Mourinho'nun da as kadroya yazdığı ilk isimlerden olan En-Nesyri, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla göz doldurdu. İspanyol medyasında da Sevilla'nın bonservisiyle satmış olması, pişmanlık olarak değerlendiriliyor.En-Nesyri, bu form grafiğiyle Avrupa devlerinin de yakın takibinde bulunuyor.