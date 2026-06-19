Kartal’dan Dusan Tadic’e sürpriz telefon

Fenerbahçe, eski yıldızı Dusan Tadic'e sürpriz teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldıza eski hocası İsmail Kartal
'dan yardımcılık teklifi yapıldı. Al-Wahda'nın, oyuncunun isteği doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal'ın iki gün önce eski öğrencisi Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, sürekli iletişim halinde olduğu oyuncuya, 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' diye sorduğu ifade edildi. F.Bahçe'de birlikte çalışan ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da konuşulduğu aktarıldı. Öte yandan aktif futbol kariyerini sürdürmeyi de değerlendiren 36 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.