Kartal’ı mahcup etti!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınmasını özellikle istediği Rade Krunic, tüm imkânlar seferber edilerek ara transferde kadroya katıldı. Ancak büyük beklenti, yerini hayal kırıklığına bıraktı.Boşnak futbolcu; sarı-lacivertli takımla 10 karşılaşmaya çıkarken isabetli pas değerinde 38.4'ten 29.6'ya geriledi ve yüzdesini de 91'den 85'e düşürdü. Milan'da 0.2 (%25) olarak gerçekleşen isabetli orta değerinde Fenerbahçe'de sıfır (%0) çekti.Maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı görürken topu geri kazanma (4.1/2.6), tehlike engelleme (1.4/0.1), kazanılan pozisyon (0.3/0.0) ve top kaybı (5.5/7.1) karnelerinde de dibe vurdu. Ortaya çıkan kötü performans nedeniyle taraftarlar 'Bunun için mi Crespo gönderildi' tepkisi göstermeye başladı. 30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi.2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon Euro'luk opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021- 22'de yaşadı.