Kazanmamıza zemin engel oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyeti hak ettiklerini ama başaramadıklarını söyledi. Zeminin azizliğine uğradıklarını vurgulayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık" dedi. Daha iyi oynayan taraf olduklarının da altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Net pozisyonlarımız var, direkler var. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız. Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık. İkinci yarıda rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi oynadık, golü atamadık. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu karşılaşmadaki hakemin 3 dakika uzatma vermesi..."





GREENWOOD NELER YAPTI!

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood dün mücadelenin tamamında sahada kalırken çok çabaladı… 71 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 52 pasın 42'sinde adresi tutturdu. Rakip kaleye 4 isabetsiz şut gönderdi, frikiğinde top direğe takıldı. Bir top kaparken girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.





SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARAMADI!

Fenerbahçe dün deplasmandaki Gaziantep FK maçına farklı bir dizilişle çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Talisca'nın ayrılığı ve Asensio'nun sakatlığı sonrası çareyi on numarasız sistemde buldu. Sarılacivertliler sahaya 4-3-3 dizilişi ile ayak bastı. Orta sahada Guendouzi, Kante ve İsmail Yüksek yer alırken en uçta Lukaku görev yaptı. Belçikalı forvet bu sezon ilk kez 11'deydi. Ancak Kanarya umduğu sonucu alamadı.



'LİGDE ÇOK KÖTÜ DURUMDA DEĞİLİZ'

Mason Greenwood, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çok fazla şans yarattıklarını ancak golü atamadıkları için kazanamadıklarını aktaran İngiliz sağ kanat oyuncusu, "Bu maçı 3-0 veya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum" dedi. Takımın iyi başladığı ancak kötü bir seri yakaladığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Sonuçlarla alakalı bir şey bu. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'le alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü durumda olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz."



ŞİŞE ATILDI DİYE İSTİFA ETTİM!

F.Bahçe'de Roma maçından sonra istifa eden ve ardından göreve dönen teknik direktör İsmail Kartal, dün konuyla ilgili şöyle konuştu: "Ben bu camianın evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemediği yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım gelmeme sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör