Kendimden ve takımdan çok eminim!

Şampiyonlar Ligi'ne verdiği önemi basın toplantısına lacivert takım elbisesi ile katılarak gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sözlerine rakip analiziyle başladı. Tecrübeli hoca, "Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Ligde 3 maçı da kazandılar. İki senedir birlikte çalıştıkları bilgili bir hocaları (Gasperini) var. Sahanın her yerinde adam adama oynayan, fiziği ön planda tutan bir takım. Tespitlerimizi yaptık. Bunlara hazırız. Sadece savunma değil hücum anlamında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarımızın desteği ve morali en önemli itici gücümüz olacak. Biz kendimize güveniyoruz" dedi.

4 YILDIZ DEV KUPAYI KALDIRDI

Kante 2020-21'de Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Skriniar 2024-25'te PSG ile mutlu sona ulaştı. Ederson 2022-23'te İstanbul'daki finalde kupa kaldırdı. Sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek Asensio ise 3'ü Real Madrid (2016-17, 2017- 18, 2021-22), biri PSG (2024- 25) olmak üzere 4 kez Devler Ligi'ni aldı.

BU BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ YANİ STRATEJİ MAÇI

İsmail Kartal, sözlerine şöyle devam etti: "Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. Her sistemde oynamayı bilen oyuncularımız var. Asensio sakat ama elimizde 25 tane değerli oyuncumuz var. Guendouzi ve Asensio'yu aratmayacaklarını düşünüyorum. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu başkan, yönetim, taraftar, takım hepimiz başardık. Kim oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Kendimden ve futbolcularımdan çok eminim. Bu bir Şampiyonlar Ligi yani strateji maçı. Oyun 1. dakikada da gelir 90'da da gelir. Bitiş düdüğüne kadar mücadele etmeliyiz."



KARTAL'DAN ROMA'YA ÜÇLÜ SAVUNMA!

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde perdeyi bugün açacak Fenerbahçe'de Guendouzi, UEFA'dan aldığı 2 maçlık ceza, Asensio da sakatlığ ı nedeniyle yok. Teknik direktör İsmail Kartal, İtalya Ligi'ne hzılı başlayan ve 3'te 3 yapan Roma karşısına 3-4-3 oyun sistemiyle çıkacak. Asensio'nun yokluğunda Greenwood'un hücumdaki rolü de önem kazandı. İngiliz yıldızın forvet arkasında veya hücum hattının sağında konumlandırılması seçenekler arasında yer alıyor. Tecrübeli hoca, Greenwood'un yeteneğinden ve ceza sahasına yaptığı koşulardan faydalanmak istiyor. Roma'nın oyun planı da öncelikli olarak İngiliz futbolcuyu durdurmak üzerine. Kadıköy'deki buluşma saat 19.45'te.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör