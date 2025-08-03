Kerem için ikna turu

Benfica'da ter döken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir süredir hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin radarında.. Özellikle F.Bahçe'nin istediği Kerem için Jose Mourinho da bu transfere onay verdi. Fakat kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen milli futbolcu, yakın çevresine, "dedi. Kerem cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'nin ise ısrarını sürdürdüğü ve oyuncuya yıllık 5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Sözleşme süresi de 4 yıllık..Geçtiğimiz dönem takımının kilit oyuncuları arasında yer alan milli yıldız, toplam 53 maçta 16 gol ve 13 asistlik skor katkısı verdi. Bu arada Fenerbahçe taraftarı da bu transfer için ikiye bölündü.