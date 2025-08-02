Kessie tamam sıra kulübünde

BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından merkez orta saha arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Al-Ahli forması giyen Franck Kessie'yi gündemine dahil etti. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alan Beşiktaş'ın, Al-Ahli ile de temasa geçip resmi teklifini sunacağı ileri sürüldü. 14 milyon Euro piyasa değerine sahip Kessie, Ağustos 2023'te Barcelona'dan 12.5 milyon Euro'ya Al-Ahli'ye transfer oldu. Kariyerinde Milan, Cesena ve Atalanta formalarını giydi. 6 ve 8 numarada oynayabilen futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 81 kez görev yaptı.