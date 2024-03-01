Kiralık piyango

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Crespo ile Lincoln geri dönmeyecek. İki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon Euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe,Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon Euro gelecek.bu sezon yokluğunu en çok hissettiği isim Fred oldu. Brezilyalı oyuncunun forma giymediği maçlarda rakiplerinin daha baskılı oynadığı sarı-lacivertliler bir hayli sıkıntı yaşadı. Kanarya, Fred'e kavuştu.hocasının görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında süre alacak. Bu arada cezalı Djiku'nun formasına Oosterwolde, Becao ve Bonucci talip., Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu. Açıklamada,olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi. Başkent ekibi, G.Saray'la oynadıkları karşılaşmada dayaptığı el hareketi için TFF'ye şikayet dilekçesi yazmış, sarı-kırmızılı oyuncu 1 maçtan men cezası almıştı.