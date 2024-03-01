Kiralık piyango

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Crespo ile Lincoln geri dönmeyecek. İki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak. Zajc ikna edilemediği için İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya gönderilen
Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon Euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.
LINCOLN, BREZİLYA'DA GÖZE GİRDİ
Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon Euro satın alma opsiyonu yazmıştı.
Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi. Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon Euro gelecek.
FRED ARTIK %100 HAZIR
Fenerbahçe'nin
bu sezon yokluğunu en çok hissettiği isim Fred oldu. Brezilyalı oyuncunun forma giymediği maçlarda rakiplerinin daha baskılı oynadığı sarı-lacivertliler bir hayli sıkıntı yaşadı. Kanarya, Fred'e kavuştu. Dün idmanın tamamında takımla çalışan futbolcu,
hocasının görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında süre alacak. Bu arada cezalı Djiku'nun formasına Oosterwolde, Becao ve Bonucci talip.
MERT HAKAN'A SUÇ DUYURUSU
A.GÜCÜ
, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili
olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi. Başkent ekibi, G.Saray'la oynadıkları karşılaşmada da İcardi'nin
yaptığı el hareketi için TFF'ye şikayet dilekçesi yazmış, sarı-kırmızılı oyuncu 1 maçtan men cezası almıştı.