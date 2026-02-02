Mbappe’nin izinde Yamal’ın ensesinde

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde üçüncü takviyesini Fransız ekibi Angers'tan Sidiki Cherif ile gerçekleştirdi. Wrexham, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt seçenekleri arasında Fenerbahçe'yi seçen 19 yaşındaki forveti, SABAH Spor mercek altına aldı. Ülkesi Gine'de doğan Cherif, 5 yaşında Fransa'da Maine-et-Loire bölgesindeki Saumur'a yerleşti. Futbola 12 yaşında Angers'ın altyapısında başladı. 16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini yapan genç yetenek, 1 ay sonra ise ilk maçına çıktı.

1 YIL BOYUNCA TOPA DOKUNAMADI

Ancak Sidiki Cherif için başlangıçta işler pek iyi gitmedi. Ciddi bir sakatlık geçirerek 1 yıl boyunca topa dokunamadı. Pes etmeyen ve sabırlı davranan Gineli oyuncu için 2025 yazı dönüm noktası oldu. Takımdaki ayrılıkların etkisiyle yolu açılan Sidiki Cherif, bu sezon ağları 4 kez sarsarak kendini kanıtladı. Rol model olarak Kylian Mbappe en büyük ilham kaynağı. İdolü gibi hızı ve top sürme becerisiyle öne çıkıyor.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR

Ancak kaderin cilvesi misali Cherif, 18 yaş 10 aylıkken hayranı olduğu Mbappe'den (18 yaş 3 aylık) sonra Fransa Ligi'nde üst üste 3 maçta (Monaco, Lorient ve Marsilya) gol atan en genç oyuncu ünvanını aldı. Forvetin yanı sıra her iki kanatta ter döken Sidiki Cherif, her 100 dokunuşta ortalama 29,35 dribbling yaparak bu sezon 19 yaş ve altı oyuncular arasında Barcelonalı Yamal'ın (35,11) ardından Avrupa'nın en iyi top süren üçüncü futbolcusu konumunda. İlk sırada ise Köln takımından Said El Mala (45,59) var.

OPSİYONU 18 MİLYON EURO

F.Bahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif'in 13 kişilik ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmesi dikkat çekti. Kanarya, bu transfer için Angers'a 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.





KÖRFEZ'DE HATA YAPMA LÜKSÜ YOK!

Geçen hafta Göztepe'ye takılıp zirvede yara alan F.Bahçe, Kocaeli deplasmanında kaza istemiyor. Sakatlıkları süren Brown ve Levent yok. En büyük gol silahı yine Talisca olacak

Fenerbahçe, bugün Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkıyor. Sarılacivertli ekipte Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Alvarez'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Teknik heyet hücum hattında yine Talisca'ya ilk 11'de forma görev verecek. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Jhon Duran ile En-Nesyri'nin ise kulübede başlaması bekleniyor. Geçen hafta sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda 2 puan bırakan Kanarya, Körfez'de kaza yapmak istemiyor. Alvarez ve Musaba sarı kart sınırında. Ligin tek namağlup takımı olan F.Bahçe'de hedef hem 3 puan hem de ünvanı korumak.

KANTE YOLA ÇIKTI

F.Bahçe ile anlaşan ve sarı-lacivertli formayı giymek isteyen N'Golo Kante gemileri yaktı. Al-İttihad'da top koşturan Fransız yıldız, dün akşamki Al Najma maçından önce oynamayacağını kulübe bildirdi. Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya çalışırken, 34 yaşındaki orta saha da bavullarını hazırlamaya başladı.