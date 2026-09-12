Kritik anların adamı: Archie Brown!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde Archie Brown fark yaratmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydeden İngiliz sol bek, önceki gece de 18 yıl aradan sonra Devler Arenası'nda sahneye çıkan Kanarya'ya 1 puanı getiren isim oldu.Roma karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.