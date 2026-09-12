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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Kritik anların adamı: Archie Brown!

Kritik anların adamı: Archie Brown!
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Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde Archie Brown fark yaratmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydeden İngiliz sol bek, önceki gece de 18 yıl aradan sonra Devler Arenası'nda sahneye çıkan Kanarya'ya 1 puanı getiren isim oldu. Üst üste iki Avrupa maçında gol atan 24 yaşındaki futbolcu, kritik anlarda kalitesini konuşturdu. Roma karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kritik anların adamı: Archie Brown!
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