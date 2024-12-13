Kritik kararlar!

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilginin şoku atlatılamamışken, Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 kaybedilmesi bardağı taşırdı. Bu sonuç tribünleri de böldü. Bir grup isyan bayrağını açarken, 'Yönetim istifa' tezahüratları başladı. Sarı-lacivertli yönetim alınan iki yenilgi sonrası acil olarak toplandı.
Teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.
EN-NESYRİ TEKLİFİ YENİDEN MASADA
Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı. Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi. Yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için net 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.
TALİSCA İÇİN GAZA BASILACAK
FENERBAHÇE yönetimi pazarlık konusunda çok sıkı bir şekilde ilerlediği Talisca transferi için gaza basmaya hazırlanıyor. Sarılacivertliler, maddi konulara öncelik verse de alınan mağlubiyetlerin ardından gözünü karartmış durumda. Fenerbahçe cephesi, önümüzdeki hafta Brezilyalı yıldız futbolcuyu bitirmek için Al Nassr kulübü ve oyuncu ile temaslarını sıklaştıracak.
BECAO GİDECEK YENİ STOPER GELECEK
SAVUNMADA ciddi hatalar yapan Fenerbahçe, kaliteli üst düzey bir defans oyuncusu almaya hazırlanıyor. Rodrigo Becao'yu oynatmayan ve kadroda düşünmeyen Jose Mourinho, Bilbao maçı sonrası Becao'nun istediği tarzda olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Brezilyalı stoperin ayrılmasına da izin verdi. Yönetim Becao'yu gönderip, yabancı kontenjanında yer açıp üst düzey bir stoper oyuncusu almayı planlıyor.