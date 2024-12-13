Kritik kararlar!

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilginin şoku atlatılamamışken, Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 kaybedilmesi bardağı taşırdı. Bu sonuç tribünleri de böldü.Teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı. Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi. Yaklaşık bir ay önceFENERBAHÇE yönetimi pazarlık konusunda çok sıkı bir şekilde ilerlediği Talisca transferi için gaza basmaya hazırlanıyor. Sarılacivertliler, maddi konulara öncelik verse de alınan mağlubiyetlerin ardından gözünü karartmış durumda.SAVUNMADA ciddi hatalar yapan Fenerbahçe, kaliteli üst düzey bir defans oyuncusu almaya hazırlanıyor. Rodrigo Becao'yu oynatmayan ve kadroda düşünmeyenBrezilyalı stoperin ayrılmasına da izin verdi. Yönetim Becao'yu gönderip, yabancı kontenjanında yer açıp üst düzey bir stoper oyuncusu almayı planlıyor.