Kritik maça tanıdık hakem

Sarı-lacıvertlilerin Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest ile yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli Sandro Scharer düdük çalacak. 37 yaşındaki hakem, geçen yıl Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Temsilcimizin 4. dakikada attığı gol sonrası tribünde olaylar çıkınca takımları soyunma odasına göndermiş, ortam sakinleşince maç yeniden başlamıştı. 2023-24'te F.Bahçe'nin Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 yenildiği mücadeleyi de Scharer yönetmişti.