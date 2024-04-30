Krunic ağır Mert hakan favori

Sarı-lacivertlilerde bu sezonun kilit ismi İsmail Yüksek'in sakatlanması ile birlikte gözler de orta sahadaki yeni tercihe çevrildi.Sezonu kapatan İsmail'in yerine Beşiktaş maçında iki değişiklik yaparak Krunic'i alan ve savunmadan Becao'yu çıkarıp Çağlar'ı oyuna dahil eden Kartal, bu kez takımın düzenini bozmamak için yerli oyuncudan yana tercihini kullanmaya yakın. Sakatlık sonrasında düzelen Mert Hakan Yandaş %51 oynama şansı ile bir adım önde.Konyaspor ile oynanacak kritik viraja Fred-Mert Hakan ile çıkmayı planlayan Kartal, bu ikilinin performansına göre kalan maçlar için de hamlesini yapacak. Krunic'i temposuz bulan ve ağır kaldığını düşünen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Mert Hakan'dan beklediği verimi alırsa onunla sezonu tamamlayacak.Maç: 13Gol: 2Asist: 2M.B.Şut: 0.7M.B. Dribbling: 0.5M.B.Top kapma: 0.3İsabetli Pas: %85Maç: 12Gol: 0Asist: 0M.B.Şut: 0.8M.B. Dribbling: 0.3M.B.Top kapma: 0.9İsabetli Pas: %86