Kulübü bırakmıyor kanarya şartları zorluyor

Başkan Sadettin Saran'ın en büyük hayallerinden biri, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden Kadıköy'e döndürmek. Bu doğrultuda sportif direktör Devin Özek'e talimat veren Saran, tüm şartları zorlama kararı aldı.olarak, Brighton'ı yakından takip eden İngiliz gazetecilere, "Kulüp Ferdi'yi bırakmayı düşünüyor mu?" sorusunu yönelttik. Ortak cevap netti: "Brighton, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlayan Ferdi'ye güveniyor. Bu nedenle şu an için gelecek tekliflere olumlu yaklaşmayı düşünmüyorlar." 26 yaşındaki sol beki çok isteyen F.Bahçe, ocak ayında transferi sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden hamle yapacak.