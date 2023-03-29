Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı

Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı, bugün bir araya gelecek. Kulüplerin, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından TFF'nin vermiş olduğu 'Hükmen mağlubiyet' kararını masaya yatıracağı ve gerek görülmesi halinde TFF'ye gidecekleri öğrenildi. Bilindiği üzereBeşiktaş ise bu karara itiraz ederek, iki takımıngerektiğini savunmuştu. Şimdi gözler Kulüpler Birliği'nden çıkacak karara çevrildi.