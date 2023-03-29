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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı

Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı
Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı, bugün bir araya gelecek. Kulüplerin, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından TFF'nin vermiş olduğu 'Hükmen mağlubiyet' kararını masaya yatıracağı ve gerek görülmesi halinde TFF'ye gidecekleri öğrenildi. Bilindiği üzere TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen iki ekibin kalan maçlarda hükmen mağlubiyet almasına karar vermişti. Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek, iki takımın ligin başından sonuna kadar olan bütün karşılaşmalarının geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu. Şimdi gözler Kulüpler Birliği'nden çıkacak karara çevrildi.

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Kulüpler Birliği’nde kritik toplantı
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