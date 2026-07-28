Leao çıkarması!

Hem santrfor hem de sol kanat olarak oynayabilen potansiyelli bir futbolcu arayışındaki Fenerbahçe, Rafael Leao'nun peşini bırakmıyor. Sarılacivertliler, Galatasaray ile de ismi anılan 27 yaşındaki futbolcu için yeni bir hamle yaptı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Portekizli yıldızın transferini sonuçlandırmak için dün İtalya'ya gitti. Kamer'in, MilanyetkilileriyleMilano'da yüz yüze görüşmelergerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak zirvede taraflar, bonservis bedeli konusunda fikir birliğine varmaya çalışacak. İtalyan devinin, Leao için kapıyı 50 milyon Euro'dan açacağı belirtiliyor.

B PLANI HAZIR: RİCHARLİSON

Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkması halinde ise oyuncu cephesiyle son detaylar üzerinde görüşülecek. Tecrübeli futbolcunun 14 milyon Euro maaş beklentisi olduğu bildirildi. F.Bahçe eğer umduğunu bulamazsa alternatif de hazır. Tottenham forması giyenRicharlison için Kanarya,İngiliz kulübüyle temasageçti. Tottenham'ın, 30 milyon Euro seviyesinde bir rakamla transfere onay vermeye sıcak baktığı kaydedildi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör