Lewandowski ‘tamam’ dedi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım sürerken kongre üyelerini ikna etmeye çalışan Hakan Safi, ses getirecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre; Safi ve ekibi, bugün, yarın ve cuma günü peş peşe transfer açıklamaları yapmayı planlıyor.

Hedef, üç gün boyunca kamuoyunda bomba etkisi yaratacak yıldız oyuncuları duyurarak yeni dönemin kadro vizyonunu ortaya koymak. Bunların başında ise Barcelona'da sözleşmesi biten Robert Lewandowski geliyor. Polonyalı santrfor ile uzun bir süredir temas halinde olan Safi'nin, oyuncuyu etkileyecek iyi bir teklifi masaya koyduğu kaydedildi.

ŞİMDİ SIRADA MASON GREENWOOD VAR

Lewandowski'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 2028'e kadar sözleşme teklif edildi. 37 yaşındaki futbolcunun bu öneriye oldukça sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi için bonus maddesi talep ettiği bildirildi. Ardından yapılan görüşmelerde de el sıkışıldığı ve Lewa'nın "Tamam" dediği aktarıldı. Ayrıca Hakan Safi ve ekibinin listesinde Mason Greenwood ve Merih Demiral da bulunuyor. Özellikle Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarıyla yürütülen temasların olumlu ilerlediği belirtilirken, bugün açıklanması beklenen ilk transferin camiada büyük yankı uyandıracağı kaydedildi.

ÇALHANOĞLU DA KABUL ETTİ!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan bir diğer isim Hakan Çalhanoğlu için de görüşmeler tamamlandı. Sarılacivertlilerin, milli yıldızla görüşmeleri gerçekleştirdiği ve 32 yaşındaki orta sahanın, kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi sebebiyle teklifi kabul ettiği aktarıldı. İtalya'daki kaynaklardan edinilen bilgilere göre; İnter'in, milli futbolcu için talep edeceği bonservis bedelinin yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde olması bekleniyor.

SAFİ'NİN CONTE'YE TEKLİFİ 15 MİLYON EURO

HAKAN Safi'nin el sıkıştığı teknik direktör Antonio Conte'nin sözleşmesiyle ilgili detaylar İtalyan basınına yansıdı. Corriere dello Sport'un haberine göre; Safi, İtalyan hocaya 15 milyon Euro önerdi. Tecrübeli çalıştırıcının teklifi değerlendirmeye aldığı ve pazar günü yapılacak seçimi Safi'nin kazanması durumunda görüşmelerin farklı bir boyuta geçebileceği aktarıldı. Haberin detayında Conte'ye cömert teklif sunan tek takımın Fenerbahçe olmadığı, başarılı çalıştırıcıya Suudi Arabistan'dan da 25 milyon Euro'yu aşan iki teklifin yapıldığı kaydedildi.