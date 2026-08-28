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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Livakovic 2030'a kadar Barça'da

Livakovic 2030’a kadar Barça’da
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Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki eldiven, Katalan takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İspanya ekibi "Direkler arasında daha fazla güvenlik. Hoş geldin, Livakovic" ifadelerini kullandı. 2030'a kadar imza attığını yeni formasıyla duyuran Livakovic duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarı-lacivertliler bu transfer karşılığında 2 milyon Euro bonservis kazandı. Bazı şartlar gerçekleşirse 2 milyon Euro'luk bonus paketi de var. Hırvat eldiven son iki sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık geçirmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Livakovic 2030'a kadar Barça'da
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