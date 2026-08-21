Livakovic bilmecesi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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F.BAHÇE'DE gönderilecek yabancılar listesinde yer alan Livakovic için Hırvat medyasında ortaya atılaniddiası, İspanyol kaynaklarda karşılık bulmadı. 31 yaşındaki eldivenin ülkesinde, Barcelona'nın F.Bahçe'den oyuncuyu 3 milyon Euro'ya alacağı ve bu sezon D.Zagreb'e kiralayacağı iddiası vardı.Barselona merkezli El Mundo ise bu transferin sonuçlanmadığını görüşmeler hakkında ise Barcelona Kulübü'nden bu iddiayı doğrulatamadığını ifade etti.