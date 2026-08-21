Livakovic bilmecesi

F.BAHÇE'DE gönderilecek yabancılar listesinde yer alan Livakovic için Hırvat medyasında ortaya atılan "Barcelona ile anlaştı"
iddiası, İspanyol kaynaklarda karşılık bulmadı. 31 yaşındaki eldivenin ülkesinde, Barcelona'nın F.Bahçe'den oyuncuyu 3 milyon Euro'ya alacağı ve bu sezon D.Zagreb'e kiralayacağı iddiası vardı. Barcelona'da ikinci kaleci olarakşans bulan Wojciech Szczesny'nin kontratınınsezon sonunda biteceğini belirtenHırvat basını, Livakovic'in gelecek sezondanitibaren Joan Garcia'nın arkasında ikincifile bekçi olarak kariyerine devam edeceğiniduyurdu.
Barselona merkezli El Mundo ise bu transferin sonuçlanmadığını görüşmeler hakkında ise Barcelona Kulübü'nden bu iddiayı doğrulatamadığını ifade etti.
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Mete Efendioğlu - Editör