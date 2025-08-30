Lizbon uçağında bilet kesildi!

DURUMU HOCAYA DEVİN ÖZEK TEBLİĞ ETTİ, TAZMİNATI AYDA 850 BİN EURO

Bir gün önce şöyle yazmıştım: "Mourinho'nun maçtan (Benfica) bir gün önce söylediği sözler, "Beni kovun" anlamındaydı.. F.Bahçe yönetimi bu söylemlerin altında kalmamalı… Mourinho'ya hesabını sormalı.. Eğer F.Bahçe, Devler Ligi'ne kalsaydı Ali Koç seçimde tulum çıkarırdı.. Portekizli'nin sözleri ve bu elenme, Koç ile yönetiminin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.. Bu seçim kolay olmaz!.." Ve Ali Koç önceki gece bu kararı aldı.. Daha önce birçok kez yönetim kurulu üyelerinin baskısına rağmen Koç, Mourinho'yu göndermemişti.. Özellikle Benfica maçı öncesi yönetimi taraftarın önüne atması, kaba tabiriyle satması son damla oldu.. F.Bahçe kurmay heyeti, Lizbon'a giderken Mourinho'nun da ipi çekilmişti. Şampiyonlar Ligi'ne kalınsa dahi Portekizli teknik adam gönderilecekti.. Çünkü Mourinho, Portekiz'e dönmek istiyordu ve bunu da çevresine sık sık söylüyordu. Alttan alta zemin hazırlıyordu, Portekiz'de bir takım ya da milli takımda görev yapmak için..

İÇKİ İÇMEZ, SIKICI BİR ADAM!

Lizbon'da Ali Koç ile Mourinho birbirine selam bile vermemişti.. Yani uzun zamandır iki taraf birbiriyle konuşmuyordu.. Ali Koç'un 26 Temmuz'da Yüksek Mali Genel Kurul'da, "Benim geceleri Mourinho ile gezdiğimi söylüyorlar.. Adam içki dahi içmiyor.. Dünyanın en sıkıcı adamı.. Futbol dışında bir şey konuşmuyor" sözleri de tarihe geçiyordu Mourinho için.. Sonuçta yönetim kurulunun da tam desteğiyle (Mourinho'nun tanımıyorum dediği Asbaşkan Hamdi Akın da dahil) Portekizli teknik adam yollandı. Jose Mourinho'ya ayrılık haberini de idmana çıkmadan önce sabah sportif direktör Devin Özek tebliğ etti.. Bu kararı Samandıra'da özellikle hocanın süre vermediği yerli oyuncular sevinçle karşıladı.

ARTIK SEÇİM ÇOK DAHA ZOR

Tazminat meselesine gelirsek… Ayda 850 bin Euro alıyordu Mourinho.. Sezon sonuna kadar olan tüm aylarının maaşları ödenecek.. Ortalama 9 milyon Euro.. Bunun dışında performans primleri vardı.. Bunları da F.Bahçe yönetimi sözleşmeyi feshettiği için ödemek zorunda kalacak.. Ekibiyle beraber bu işin maliyeti ortalama 13-14 milyon Euro'yu bulacak. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanmak için büyük bir hamle yaparak zafer elde etmişti.. Kadere bakın şimdi durum çok farklı.. Yine seçim var.. Mourinho gitti.. Ali Koç için dün de yazdığım gibi en zor seçim olacak..



'ÖZEL' HAYALLER ACI GERÇEKLER!

F.BAHÇE, tarihinde ilk kez statta bir teknik adama imza töreni düzenledi. "Special one" lakaplı Portekizli hoca, 2 Haziran'da göreve gelirken, "Sizin hayalleriniz benim hayallerim" demişti. Ancak kâbus gibi geçen sezonun ardından sıfır kupayla veda etti.





ÖZEK'İN RAPORU BEKLENİYOR!

F.Bahçe yönetiminin dünkü toplantısında mutabık kalınamadı.

F.Bahçe yönetiminin dünkü toplantısında mutabık kalınamadı. Terzic, Schmidt, İsmail Kartal, Montella gibi isimler gündeme geldi. Devin Özek'in sunacağı rapora göre hareket edilecek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktör için yönetim kurulu dün bir toplantı yaptı. 3 saat süren zirve sonunda belli bir isim üzerinde mutabık kalınamadı. Yönetim içinde yerli ve yabancı olmak üzere 2 farklı görüş ortaya çıkarken şu isimler masaya geldi: Roger Schmidt, Edin Terzic, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal ve Vincenzo Montella... Yerli olarak İsmail Kartal görüşünü savunanlar oldu. Yabancıda ise yeni hocanın Alman olması fikri ağır bastı. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'e talimat verildi. Özek, yaptığı çalışmalarla ilgili başkana 48 saat içinde bir rapor sunacak. Yeni hocanın, kongre düşünülerek tartışma yaratmayacak, kariyerli bir isim olması bekleniyor.





GENEL KURUL İÇİN GERİ SAYIM

F.BAHÇE dün olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı. 13-14 Eylül'de saat 10.30'da Chobani Stadyumu ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek genel kurulun, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20-21 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyuruldu. Katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu bildirildi. Başkanlık seçimi için adaylık başvurularının 6 Eylül saat 18.00'e kadar yapılabileceği ifade edildi.



DÜNYA ONU KONUŞTU: ÖZEL OLMAYAN TEKNİK ADAMIN BATIŞI!

JOSE Mourinho'nun Fenerbahçe'den kovulması, Portekiz ve dünya basınında geniş yankı buldu.

İşte dikkat çeken o manşetler:

RECORD: "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından görevden aldı."

A BOLA: "Moirihno gönderildi. Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesinde kulübünün transfer politikasını sert sözlerle eleştirmişti."

O JOGO: "62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe macerası aniden sona erdi."

AS: "Fenerbahçe, Benfica'ya elendikten sonra Portekizli teknik adamın görevine son verildi."

MARCA: "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu multimilyonluk tazminatla görevden aldı."

L'EQUIPE: "Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmenin bedeli olarak görevinden alındı. Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'a hem ligi hem kupayı kaybetmişti."

THE GUARDIAN: "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Mourinho ile yollarını ayırdı."

THE SUN: "Kalamazsın Jose! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı."

LA REPUBBLICA: "Artık 'Özel' olmayan teknik adamın batışı... Mourinho Fenerbahçe'den kovuldu."



TAZMİNAT REKORTMENİ!

Fenerbahçe'nin resmen yollarını ayırdığı Jose Mourinho, futboldaki başarılarının yanı sıra yaşadığı ayrılıklar sonrası aldığı yüksek tazminatlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli hoca, kariyerinde yalnızca Inter ve Porto'dan tazminatsız ayrıldı. Listesinin 7. sırasına Fenerbahçe'yi de yazan Mourinho, toplamda 115 milyon Euro cebine koydu. İşte "Special One"a ödenen özel rakamlar:

2007 Chelsea: 21 milyon Euro

2013 Real Madrid: 20 milyon Euro

2015 Chelsea: 14.5 milyon Euro

2018 Manchester United: 20 milyon Euro

2021 Tottenhem: 21 milyon Euro

2024 Roma: 3.5 milyon Euro

2025 Fenerbahçe: 14 milyon Euro



EN KISA KARİYERİ FENERBAHÇE!

ÜNLÜ teknik adam Mourinho, Fenerbahçe macerasında bir ilki yaşadı. 2 Haziran 2024'te göreve başlayan Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında 62 resmi maça çıktı. Bu istatistikle birlikte Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa süre görev yaptığı takım Fenerbahçe oldu.