Lookman için 5+37 milyon €

Giriş Tarihi: 7.01.2026

Sarı-lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman için resmi teklifini iletti. 2 aydır oyuncu ile temasta olan F.Bahçe yetkilileri, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro'luk satın alma teklifini masaya koydu. İtalyan kulübünün satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinden pazarlık masasına oturması bekleniyor. Alınan bilgilere göre ise İtalyan takımı, bonservisiyle 28 yaşındaki hücum oyuncusunu göndermek istedi. Lookman'ın da Atalanta kulübü ile bu konuda görüşmesi bekleniyor
