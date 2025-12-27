Lookman’da 2. perde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz hafta yıldız futbolcu Ademola Lookman ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti. Oldukça sıcak geçen temasların ardından Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Milano'da yapılan ilk görüşmenin son derece pozitif geçtiği öğrenilirken, Sadettin Saran'ın serbest kalmasıyla birlikte transfer operasyonunun devam edeceği belirtildi. Yönetim cephesi, oldukça motive bir şekilde süreci ilerletiyor. Sarı-lacivertliler, ilk etapta Atalanta'ya 25 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. İtalyan kulübü ise kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıklar devam ederken, tarafların ortak noktada buluşabileceği ifade ediliyor.

BU SEZON 3 GOL-1 ASİST

Bu sezon Atalanta forması ile 11 Serie A ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı Lookman… Ligde 2 gol atarken Avrupa arenasında ise 1 gol-1 asistlik katkı verdi.

OSİMHEN VE CENK'TEN BİLGİLER ALDI

HÜCUMUN her bölgesinde görev yapabilen Lookman'ın, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, İstanbul ve Fenerbahçe hakkında bilgi almak için Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen ile görüştüğü, ayrıca Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'u aradığı belirtildi. Cenk Tosun'un, Fenerbahçe ve kulüp yapısı hakkında olumlu referans verdiği kaydedildi.