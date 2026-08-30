Lukaku hazırda bekliyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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HAFTA içinde Lyon'u yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan F.Bahçe, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Kanarya, bugün Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Romelu Lukaku, kritik mücadelede hocasından görev bekliyor. Fiziksel olarak eksiği bulunmayan Belçikalı yıldızın as kadroda olmak istediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Vedat Muriqi'i ilk 11'de sahaya sürmeye sıcak baktığı, Lukaku'ya ise ilerleyen dakikalarda görev vermeyi düşündüğü kaydedildi.